Die beliebtesten Artikel: Monika Born , Managementberaterin aus Hamburg startet demnächst wieder zwei ungewöhnliche Jahresgruppen: Die Management-Runde " Potenziale nutzen und das Erfolgsteam 2006 Erfolgsteams sind in aller Munde. Deshalb habe ich Monika gebeten, mal zu schildern, was man mit einer solchen Gruppe erreichen kann.In Erfolgsteams finden sich Menschen zusammen, die einen Herzenswunsch verwirklichen wollen. Eine Freundin vom mir hat z.B. mit der Unterstützung eines Erfolgsteams das Buch geschrieben, was ihr schon seit Jahren als Idee durch den Kopf ging. Die Mitglieder eines Erfolgsteams arbeiten an ihren persönlichen oder geschäftlichen Zielen, die sie alleine vielleicht nicht angehen würden.In meinen Gruppen treffen sich die Teilnehmer ein Jahr lang ungefähr alle sechs Wochen. Wir arbeiten dann jeweils vier Stunden intensiv miteinander. Dabei lege ich großen Wert darauf, die Gruppensitzungen nicht so formalisiert zu gestalten, wie dies häufig für Erfolgsteams vorgeschlagen wird.

(weiterlesen ...)